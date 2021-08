Bachelor 2021 - Solène Hervé:

Über das Beisammensein am Tisch. Ein Spiel mit Suppe, Brot, Nüssen und miteinander

Wir spielen ein Spiel. Ein Spiel am Tisch mit dem, was zu einer Mahlzeit gehört. Wir spielen, um herauszufinden, was hier passiert ist. Ein Spieler und eine Spielerin betreten einen Raum, in dem ein Tisch mit halbfertiger Mahlzeit steht. Gemeinsam mit dem Publikum erforschen sie, was an diesem Tisch stattgefunden hat, welche Personen gegangen sind, welche Geschichten erlebt wurden. Was gibt es außer dem Essen noch am Tisch zu essen ? Was ernährt uns ?

Spiel, Idee, Konzept : Solène Hervé | Spiel, Konzeption : Mehdi Pinget | Künstlerische Betreuung, dramaturgische Unterstützung: Ute Sengebusch | Mentorin: Julika Mayer

50 Minuten. Für alle ab 7 Jahren