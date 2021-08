I'm not in love

So don't forget it

It's just a silly phase I'm going through

(Kelsey Lou)

And I´m going through, and I´m going through, and I´m going through again...

Cry me a Baby ist eine textil-figurative musikalische Performance von Liesbeth Nenoff und Charlotte Oeken.

Ein einsames Duett über die Schwierigkeit zu lieben und die Liebe zu Schwierigkeiten.

Let's be soft and let's be radical, Baby.

45 Minuten. Für Erwachsene