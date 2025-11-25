Bachelor-Abschlusskonzert Sebastian Minet (presented by HMDK Stuttgart)

Nach fünf intensiven Jahren gemeinsamen Studierens und Musizierens findet mit diesem Konzert ein wichtiger Abschnitt seinen Abschluss.

Geprägt durch die Kombination aus intensiver Auseinandersetzung mit amerikanischem Jazz und tiefer Leidenschaft für Blues und Rock präsentiert die Band um den Gitarristen Sebastian Minet ein lebendiges Programm bestehend aus Eigenkompositionen und ausgewählten Jazz-Klassikern. Hierbei geht es den Musikern vor allem um eines: musikalischen Ausdruck.

Im Vordergrund stehen dabei Bandsound und Klarheit. Die extrem facettenreiche Besetzung ermöglichtes, sowohl auf als auch vor der Bühne in zahlreiche nuancierte Klangfarben einzutauchen. Dieses Konzert ist Rückblick, Abschluss und Momentaufnahme zugleich – ein musikalisches Innehalten vor dem Aufbruch in neue künstlerische Wege.

Besetzung: Samuel Restle (pos); Sebastian Minet (git); Moritz Langmaier (p); Jan Kappes (b); Felix Eckenfelder (dr);