× Erweitern Bachelor and more

Die BACHELOR AND MORE Messe ist das Info-Event rund um die Studienwahl. Hier erhältst du umfangreiche Informationen zu einer Vielzahl von Bachelor-Studiengängen aller Fachrichtungen. An den Messeständen der nationalen und internationalen Hochschulen kannst du dich persönlich beraten lassen. Außerdem wartet ein spannendes Vortragsprogramm auf dich!

Auch für Eltern bietet die BACHELOR AND MORE Messe viele Informationsmöglichkeiten und ein eigenes Vortragsprogramm. Eltern und Kinder können gemeinsam die Studienmöglichkeiten im In- und Ausland entdecken.

Infos für Eltern finden Sie hier »

Warum solltest du zur Bachelor Messe gehen?

Du bist in der Oberstufe und hast noch keine Ahnung, wie es nach dem Abitur weitergehen soll?

Du hast die (Fach-)Hochschulreife über andere Wege als das Abitur erlangt und weißt nicht genau, welche Studienformen für dich in Frage kommen?

Du hast eine Vorstellung von deinem späteren Beruf, bist aber unsicher, welcher Studiengang dazu passt?

Du weißt schon, was du studieren möchtest, aber noch nicht wo?

Du hast allgemeine Fragen zur Bewerbung, zu den Zulassungsbedingungen oder zur Finanzierung?

Egal, welcher Fall auf dich zutrifft: Die Bachelor Messe bietet dir alle Infos, die du brauchst! Vorträge geben dir die Möglichkeit, dich zu orientieren und einen ersten Eindruck vom Studium an einer Hochschule zu gewinnen. In persönlichen Beratungsgesprächen mit den Hochschulvertretern kannst du alle Fragen stellen, die dir in den Sinn kommen. Mit der Online-Anmeldung, der Messeplanung und der personalisierten Messezeitung findest du ganz sicher das passende Angebot auf der Messe!