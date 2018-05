Bachelor-Infotag der Universität Hohenheim

Am Bachelor-Infotag stellt sich die Universität Hohenheim Schülern und Studieninteressierten vor. Was kann man auf dem schönsten Campus des Landes studieren, welche Zulassungsbedingungen gelten, und wohin führt der Weg nach dem Studium? Diese und weitere Fragen werden in Vorträgen und Beratungsgesprächen am Infostand geklärt, und Campustouren für Studieninteressierte und deren Eltern sorgen für Orientierung auf dem Unigelände. Mehr [Link zu: https://www.uni-hohenheim.de/bachelor-infotag]

Eintritt frei, Anmeldung über die Homepage erbeten https://www.uni-hohenheim.de/bachelor-infotag