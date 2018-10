Die Frage nach der richtigen Finanzierung ist seit jeher Dreh- und Angelpunkt der Structured FINANCE. Viele Unsicherheitsfaktoren wie Trump, Brexit und Euro-Krise, die in den vergangenen Jahren ihre Schatten auf den Kongress warfen, sind für Finanzchefs weiterhin relevant.

Eine wichtige Umwälzung kommt aber aus einer ganz anderen Richtung: Neue Technologien wie die Blockchain haben das Potential, die Arbeit im Finanzbereich zu revolutionieren. Gleichzeitig setzen Fintechs und Debt-Fonds die Banken mit innovativen Lösungsansätzen unter Zugzwang. Die Folgen sind schon jetzt sichtbar: Die Finanzierung wird mit jedem Monat vielfältiger, digitaler und – Stichwort „Green Finance“ – auch nachhaltiger.

Um bei all diesen Themen kompetent mitreden zu können, ist ein Besuch der 14. Structured FINANCE Pflicht. An zwei Tagen können Sie sich auf rund hundert Roundtables, im Expertendialog und in der Ausstellung bei Top-Referenten und -Anbietern über aktuelle Wege der Unternehmensfinanzierung informieren – und sich natürlich auch mit Finanzchefs aus der Spitze der deutschen Wirtschaft austauschen. Zudem küren wir im Rahmen der stimmungsvollen Abendveranstaltung wieder den CFO und das Treasury des Jahres.