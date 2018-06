Orgel-Wunschkonzert an Bachs 268. Todestag 2018 bis 2020 spielt KMD Stefan Skobowsky alle Orgelwerke von J. S. Bach. Ihre Wünsche für das Eröffnungskonzert können Sie bis 1. Juli per E-Mail an kantorat@kirche-heilbronn.de schicken.