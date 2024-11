Bachs Weihnachtsoratorium in Sankt Laurentius

Die Kantorei an Sankt Laurentius hat sich seit ihrer Gründung 1994 ein großes Repertoire an Oratorien und Messen erarbeitet. Sie wird auf die Weihnachtstage einstimmen mit Bachs Weihnachtsoratorium. Von den sechs Kantaten, die Johann Sebastian Bach 1734 unter dem Titel " Weihnachtsoratorium" zusammenstellte, erzählen die ersten drei die eigentliche Weihnachtsgeschichte. Diese drei Kantaten werden an diesem Abend zu hören sein. Bachs Weihnachtsoratorium ist eines seiner fröhlichsten und schönsten Werke. Schwer zu glauben, dass dieses für die beiden Leipziger Hauptkirchen 1734 geschriebene Werk zu Bachs Lebzeiten nur einmal aufgeführt wurde, dann erst wieder Mitte des 19. Jahrhunderts. Heute ist diese wunderbare Musik aus der Weihnachtszeit nicht mehr wegzudenken! Unter der Leitung von Dekanatskantor Jürgen Benkö führt die Kantorei an Sankt Laurentius, begleitet von Mitgliedern der Stuttgarter Sinfonieorchester, die Kantaten I - III auf. Solistisch wirken mit Vanessa Diny (Sopran), Cornelia Lanz (Alt), Johannes Mayer (Tenor) und Dominik Hoffmann (Bass).