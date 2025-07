Bachwoche Ansbach: Goldberg

Konzert in der Orangerie | Angela Hewitt (Klavier) | J. S. Bach: Goldbergvariationen.

Bach auf dem Klavier – seit Jahrzehnten gibt es hierfür kaum eine bessere Adresse als Angela Hewitt. Noch als junges Mädchen, verriet sie kürz¬lich, spielte sie Bachs Goldbergvariationen erstmals öffentlich, im März 1975, vor fünfzig Jahren also, in der Kathedrale von Ottawa, wo ihr Vater Kirchenmusiker war. Bald danach gewann sie mit diesem Stück den Bachpreis in Washington D.C. Mit großer Freude gratuliert die Bachwoche Ansbach ihr zu diesem goldenen Jubiläum und erfüllt Angelas Wunsch, die Variationen in diesem Jahr hier zu spielen. Ein zweites Konzert der gefeierten Pianistin zwei Tage später (Donnerstag, 7. August, 11.00 Uhr) lenkt, dann in einer etwas längeren Matinee ebenfalls in der Orangerie, den Blick auf jenes Lehrstück, mit dem junge Pianistinnen und Pianisten bis heute in Bachs Kunst eintauchen: den Kontrapunkt und die verschiedensten Ausdrucks¬weisen barocker Musik, hinreißende Virtuosität eingeschlossen.

Angela Hewitt (Klavier)

Johann Sebastian Bach

» Goldbergvariationen BWV 988