Bachwoche Ansbach: Kantaten 1

Konzert in St. Gumbertus. Mit Windsbacher Knabenchor, Freiburger Barockorchester, Vokalsolisten, Ludwig Böhme (Leitung) | Kantaten von J. S. Bach.

Seit 1948 Stammgast bei der Bachwoche Ansbach: der Windsbacher Knabenchor. Wie gut, dass es diesen Ausnahmechor in der mittelfränkischen Nachbarschaft gibt! Nach der eindrücklichen Johannespassion bei der Bachwoche 2023 hat sich Ludwig Böhme diesmal vier besondere Kantaten Johann Sebastian Bachs vorgenommen; zwischen die beiden spektakulären Michaeliskantaten treten zwei Stücke aus dem Jahre 1725. In der einen ist vom Jüngsten Gericht die Rede, die andere gehört in den Umkreis des Osterfestes.

Vier bei der Bachwoche bestens bekannte Solisten und erneut das Freiburger Barockorchester bilden an zwei Abenden ein Dreamteam aktueller Bach-Interpretation.

----------- MITWIRKENDE -----------

Dorothee Mields (Sopran)

Terry Wey (Alt)

Patrick Grahl (Tenor)

Tobias Berndt (Bass)

Péter Barczi, Éva Borhi, Hannah Visser (Violine)

Windsbacher Knabenchor

Freiburger Barockorchester

Ludwig Böhme (Musikalische Leitung)

----------- PROGRAMM --------------

Johann Sebastian Bach:

» Kantate BWV 19 „Es erhub sich ein Streit“

» Kantate BWV 127 „Herr Jesu Christ, wahr Mensch und Gott“

» Kantate BWV 6 „Bleib bei uns, denn es will Abend werden“

» Kantate BWV 149 „Man singet mit Freuden vom Sieg“

» Konzert für 3 Violinen D-Dur BWV 1064R