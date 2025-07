Bachwoche Ansbach: Kantaten 3

Konzert in St. Gumbertus | Ensemble “Solomon‘s Knot”, Jonathan Sells (Leitung) | Werke von Johann Sebastian Bach u.a.

DIE Entdeckung der Bachwoche Ansbach 2023: Solomon’s Knot. Jenes Ensemble, das wie kaum ein anderes den Kontakt mit seinem Publikum pflegt, indem es auswendig singt. Ein Grund mehr, Solomon’s Knot erneut einzuladen. Aber auch das Programm fügt sich wunderbar ein in die Bachwoche. Mit den Windsbachern am vergangenen Wochenende teilt man sich die Bachschen Michaeliskantaten auf, ergänzt sie um das spektakuläre Stück des Großonkels Johann Christoph und fügt mit der Trauerode ein bewegendes, selten aufgeführtes Stück aus Bachs Feder hinzu. Es entstand für einen „Staatsakt“ (H.J. Schulze) in Leipzig aus Anlass des Todes der sächsischen, aus Bayreuth stammenden Kurfürstin Christiane Eberhardine. Im Gegensatz zu ihrem Gatten August II. „der Starke“ war sie dem protestantischen Glauben treu geblieben, weshalb die Leipziger sie besonders verehrten. Bach verwendet ein auffallend reichhaltiges Instrumentarium. Es lädt ein, mit dem sechsten Brandenburgischen Konzert, einer anderen bemerkenswert instrumentierten höfischen Musik, das Programm abzurunden.

----------- MITWIRKENDE -----------

Solomon’s Knot

Jonathan Sells (Musikalische Leitung)

----------- PROGRAMM --------------

Johann Sebastian Bach

» Kantate BWV 198 „Lass Fürstin, lass noch einen Strahl“

» Kantate BWV 50 „Nun ist das Heil und die Kraft“

» Kantate BWV 130 „Herr Gott, dich loben alle wir“

» Brandenburgisches Konzert Nr. 6 BWV 1051

Johann Christoph Bach

» Kantate „Es erhub sich ein Streit“