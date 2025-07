Bachwoche Ansbach: Klavierduo

Konzert in der Orangerie | Klavierduo Yaara Tal & Andreas Groethuysen | Werke von J. S. Bach und W. A. Mozart.

Vor vierzig Jahren taten sich Yaara Tal und Andreas Groethuysen für einen Abend zu einem Duo zusammen. Was provisorisch begann, wurde zu einer beispiellosen Erfolgsgeschichte. Beide gingen auf die Suche nach Musik zunächst für Klavier zu vier Händen, mehr und mehr dann für zwei Klaviere. Fündig wurden sie natürlich in den Salons des 19. Jahrhunderts, wo Klaviere die Orchester und Opernhäuser ersetzten und das Publikum mit aktueller Musik versorgten. Tonträger, wie sie das Duo Yaara Tal & Andreas Groethuysen inzwischen zahlreich vorgelegt hat, gab es ja noch nicht. Mehr und mehr fiel das Augenmerk des Duos aber auch auf Originalkompositionen oder Bearbeitungen, die gegenüber dem Original künstlerischen Eigenwert beanspruchen. Wiederholt haben die beiden sympathischen Musiker solche Werke bei der Bachwoche in Ansbach gespielt. Diesmal präsentieren sie Musik von Bach und Mozart – im Spiegel anderer Bach- und Mozart-Bewunderer.

----------- MITWIRKENDE -----------

Klavierduo Yaara Tal & Andreas Groethuysen

----------- PROGRAMM --------------

Johann Sebastian Bach

» Brandenburgisches Konzert Nr. 6 B-Dur BWV 1051

» Präludium und Fuge Es-Dur BWV 552

» Passacaglia c-Moll BWV 582

Wolfgang Amadeus Mozart

» Variationen über „Ein Weib ist das herrlichste Ding“ F-Dur KV 613

» „Sonata facile“ C-Dur KV 545

» Fantasie c-Moll KV 475