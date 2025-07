Bachwoche Ansbach: Orchesterkonzert 2

Konzert in der Orangerie | Ensemble “il Gusto Barocco”, Jörg Halubek (Orgel & Leitung) | Werke von J. S. Bach und G. F. Händel.

Orgeln stehen in der Kirche. Meistens jedenfalls. In Händels Londoner Opernhaus stand auch eine Orgel. Im Theater also! Mit ihrer Hilfe unterhielt der Maestro das Publikum in den Pausen. Aber Bach? Opern hat er leider nicht geschrieben, immerhin jedoch die drei Sätze eines als Cembalokonzert überlieferten Werkes in zwei Kirchenkantaten übernommen. Hier spielt die Orgel, im Stil eines Orgelkonzerts, den Solopart! Dass Bach die Vorliebe Händels für die Form des Concerto grosso ebenso wenig teilte wie Händel Bachs Experimentierlust mit verschiedenen Soloinstrumenten mag man bedauern – in diesem Konzert wird es Ereignis!

----------- MITWIRKENDE -----------

Mitglieder des Ensembles „il Gusto Barocco“

Jörg Halubek (Orgel & musikalische Leitung)

----------- PROGRAMM --------------

Johann Sebastian Bach

» Orgelkonzert d-Moll BWV 1052R

» Partita – Pasticcio

Georg Friedrich Händel

» Orgelkonzert B-Dur op. 7 Nr. 1

» Concerto grosso F-Dur op. 6 Nr. 2