Bachwoche Ansbach: Violine solo

„Ich spiele altbekannte Werke jedesmal anders“, bekannte Antje Weithaas in einem Gespräch mit der FAZ. „Ich mag keine Routine“. Dabei werden ihre CD-Einspielungen als Referenzaufnahmen gehandelt. Die Presse schwelgt in Superlativen. Von beispielloser technischer Souveränität ist die Rede, von zwingender musikalischer Intelligenz, und wenn sie Bach spielt, von Klarheit und hinreißend leichter Eleganz. Bereits 1988 hatte Antje Weithaas den Leipziger Bach-Wettbewerb gewonnen, heute unterrichtet sie an der Hanns-Eisler-Musikhochschule in Berlin und der Kronberg Academy.

Offen für das, was ihr, der Professorin, junge Musikerinnen und Musiker anbieten: „Manchmal muss man auch etwas akzeptieren, was einem zunächst zuwiderläuft.“ Nur so kann Musik weiterleben. „Kultur macht uns zum Menschen, macht uns innerlich reicher“, lautet ihr Bekenntnis, auch im Hinblick auf krisenhafte Erscheinungen: „Ist es vielen Menschen zu lange zu gut gegangen?“ Die erfahrene, weltweit bekannte Geigerin ist erstmals zu Gast bei der Bachwoche Ansbach. Ein überfälliges Debüt.

----------- MITWIRKENDE -----------

Antje Weithaas (Violine)

----------- PROGRAMM --------------

Johann Sebastian Bach

» Sonate a-Moll BWV 1003

» Partita d-Moll BWV 1004

Eugène Ysaÿe (1858-1931)

» Sonaten für Violine solo op. 27 Nr. 2 und 3