Bachwoche Ansbach: Wunschkonzert des Intendanten

Konzert in St. Gumbertus | Jörg Halubek (Orgel) | Werke von Johann Sebastian Bach.

Wenn die Zeitgenossen Bach rühmten, dann für sein virtuoses Orgelspiel. Und für seine Expertise im Orgelbau. Schon der Schüler Johann Sebastian dürfte den Eisenacher Hoforgelbaumeister Sterzing kennengelernt haben, als dieser zusammen mit dem Großonkel Johann Christoph Bach sich Gedanken über eine neue Orgel in der Georgenkirche machte, der Taufkirche Bachs. Es gibt sogar Verbindungen von den Orgeln Georg Christoph Sterzings zum Instrument in St. Gumbertus. Johann Christoph Wiegleb erbaute es just zu jener Zeit, da Bach in Leipzig an seinem wohl bedeutendsten Orgelkompendium arbeitete, der „Clavierübung III. Theil“…

Die Orgel begleitet also wie kein zweites Instrument Bachs Leben, von Jugend an bis kurz vor seinem Tod. Entsprechend umfangreich und wirkmächtig ist das überlieferte Werk des Orgelkomponisten Johann Sebastian Bach. Jörg Halubek, Leipziger Bachpreisträger und nunmehr Professor für historische Tasteninstrumente in Stuttgart, widmet sich in seiner gerade entstehenden Gesamtaufnahme sorgfältig auch den unbekannteren Preziosen und ist daher bereit, die Wünsche des scheidenden, orgelbegeisterten Bachwochen-Intendanten, Dr. Andreas Bomba, zu realisieren. Das Programm dieses Konzerts entsteht kurz vor der Bachwoche.

----------- MITWIRKENDE -----------

Jörg Halubek (Wiegleb-Orgel)

----------- PROGRAMM --------------

Werke von Johann Sebastian Bach