Bachwoche Ansbach

Namhafte Interpreten, historische Räume und unvergleichliche Atmosphäre im Zeichen Johann Sebastian Bachs erwartet die Besucher bis zum 3. August bei rund 40 Konzerten und einem reichhaltigen Begleitprogramm in Ansbach.

Es werden etwa 20.000 Besucher erwartet. Die Bachwoche setzt diesmal mehrere inhaltliche Schwerpunkte. So wird im Gedenkjahr 500 Jahre Reformation das Verhältnis Johann Sebastian Bachs zu den Ideen Martin Luthers und ihre Umsetzung in Musik thematisiert. Auch das Jubiläum »70 Jahre Bachwoche« spielt eine gewichtige Rolle in Konzerten und Begleitveranstaltungen. Eine Ausstellung im Markgrafenmuseum und ein Symposium erinnern an die Anfänge und an Wendepunkte der Bachwoche. Intendant Dr. Andreas Bomba hat bei der Programmauswahl stets die schon traditionelle Exklusivität im Blick: »Fast alle unsere Konzerte kann man so ausschließlich nur in Ansbach hören«.