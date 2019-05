Back from the U.S.A

Podiumsdiskussion. Die Lust auf Amerika ist vielen vergangen - die Zahl der studentischen Bewerbungen für Austauschplätze in den USA ist in Deutschland und auch in Tübingen deutlich zurückgegangen. Dabei gibt es vermutlich keine aufregendere Zeit als diese, um in den USA zu studieren und den gesellschaftlichen Wandel wie auch die Proteste dagegen vor Ort mitzuerleben.

Auf diesem Podium berichten Tübinger Studierende, die bereits in den USA waren, von ihren Erlebnissen und Erfahrungen. Bei einem anschließenden Speak Dating können sich alle Interessierten genauer über Auslandsaufenthalte in den USA informieren und sich von der Lust auf Amerika anstecken lassen.

Moderation: Dr. Ute Bechdolf, d.a.i. Tübingen