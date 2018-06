Back from the U.S.A.

Viele Studierende scheinen momentan keine Lust auf Trumps Amerika zu haben - die Zahl der Bewerbungen für Austauschplätze in den USA ist in Deutschland und auch in Tübingen zurückgegangen. Dabei gibt es vermutlich keine aufregendere Zeit als diese, um in den USA zu studieren und den gesellschaftlichen Wandel wie auch die Proteste dagegen vor Ort mitzuerleben. Am Di. 3.7. von 18:00 bis 20:00 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut Tübingen berichten Studierende, die bereits in den USA waren, von ihren Erlebnissen und Erfahrungen. In einem moderierten Gespräch können sich Interessierte über Auslandsaufenthalte in den USA informieren und sich von der Lust auf Amerika anstecken lassen.