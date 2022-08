Im Dreieck von Soul, Jazz und Chanson bewegen sich die renommierten Musiker und schöpfen dabei aus ihren reichhaltigen Karrieren: Sanni als gefeierte Musical-Hauptdarstellerin, Noah als festes Mitglied von Udo Lindenbergs Panikorchester, Sasse als Auftragskomponist und Keyboarder. All die unterschiedlichen Färbungen, Lebensläufe und Erfahrungen verschmelzen in der Trilogie. Und werden zusammengehalten von der vielbeschworenen menschlichen Chemie, die das Dreigestirn „Hören-Sehen-Fühlen“ um eine Dimension ergänzt, die in der Musik ebenso wie im Leben allgemein eines der letzten Mysterien darstellt: Die Liebe zueinander, zu den Tönen, zur Kunst. Eine Liebe, die in diesem Falle in der Heimat wurzelt. Dort, wo alles begann. An dem Ort, zu dem sie jetzt zurückkehren, um das Feuer neu zu entfachen und die Sinne neu zu betören: BACK HOME …im Schlosskeller Nürtingen.