Back on Stage - Defenders of the Universe

Die Gmünder Band, Defenders of the Universe, ist am Freitag, 13.12.2024 Back on Stage, zurück auf der Bühne des Esperanzas, wo ihr 10-jähriges Bühnenjubiläum startet. Am 13.12. feiern die Defenders ab 18 Uhr ihr Jubiläum mit langjährigen Weggefährten, legendären Bekannten und Bands im und ums Esperanza. Mit den Defenders werden am 13.12. auf der Bühne begrüßt:

Jesus Skins, Atheist Rap, Higgins, Bierdosen Freunde, Siffon und Euphorie.

Man kann gespannt sein, es wird ein aufregender langer und legendärer Abend werden.