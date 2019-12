Back on the Road again

Nach einem Intro zu Kaspar, Melchior und Balthasar erzählt Hansjörg Ostermayer autobiographische Roadstorysaus den Jahren 1976-79, 1995-99 und 2016-19. Als die drei Könige auf ihrer Reise gen Bethlehem in irgend so einem Karawanserail zwischen Palmyra und Jericho das lahmende Kamel wechseln mussten, standen sie vorm Abbruch ihres Unternehmens... Mit diesem Satz beginnt der heutige Abend, eine Brücke zum Genre der Roadstory schlagend. Dann sind wir auch schon im Hier und Jetzt. Der Erzähler schildert eigeneReiseerlebnisse aus der Nachachtundsechzigerzeit, aus dem zukunftsfrohen Digitalisierungs-jahrzehnt und aus der vom Klimawandel gebeutelten Gegenwart. Wenn man so will: Reisen durch Krisenlandschaften. Doch immer wieder auch zum Schmunzeln und Lachen.