Back to the 90s!Das heißt es am 29.05.19 im Barhamas mit einem ordentlichen Schwung 90er Jahre Sound!Ab 22.00 Uhr haut euch TOM NACHO das Beste aus Boybands, Girlgroups, Eurodance und den damaligen Charts um die Ohren.Freut euch auf eine Reise quer durch das amüsanteste Jahrzehnt der Welt!