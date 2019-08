An einem „Back to the Roots“ Abend verschmelzen die Jahrzehnte zu einem Konzentrat der Tropi - Klassiker. Ob Soul, Funk, Blues, Reggae oder Rock... unser DJ mixt euch einen tanzbaren Cocktail, den ihr in kultiger Atmosphäre genießen könnt..

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

★ CUBE: MIXED MUSIK mit Lex Cooper

★ MAIN: Back to the Roots mit Ralf

★ COCKTAILBAR: Leckere Cocktails

★ BISTRO: Leckere Pizza

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀