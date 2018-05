An einem „Back to the Roots“ Abend verschmelzen die Jahrzehnte zu einem Konzentrat der Tropi - Klassiker. Ob Soul, Funk, Blues, Reggae oder Rock... unser DJ mixt euch einen tanzbaren Cocktail, den ihr in kultiger Atmosphäre genießen könnt..

Wir feiern wie Früher. Die erste 200 Cocktails gibt es im XXL Format!!!

Mainfloor: Back to the Roots mit DJ Ralf.

Cube: Reggaeton, Latino & Mixed mit Lex Cooper.