Elternabend - Die Ü30 & Ü40 Party

Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und freuen uns auf den ersten „Elternabend“ – Die ü30 und Ü40 Party nun neu in der Kulturfabrik Zollernalb.

Nach kleineren Anlaufschwierigkeiten wurden die Verantwortlichen ins Sekretariat bestellt und es gab diverse Aufgaben zum Nachsitzen. Deshalb kann nun nichts mehr schiefgehen, wenn wir uns alle zum Flirten, Feiern und Tanzen treffen. Die Schulleitung ist auch anwesend und wird persönlich ins Geschehen eingreifen.

Natürlich hat der Elternbeirat sich um fachkundige DJs gekümmert, während die Lehrer die Versorgung mit ausreichend gekühlten Getränken an der Bar sicherstellen. Vergesst alles, was ihr bisher von Elternabenden kanntet, dieser hier wird euch bestimmt positiv in Erinnerung bleiben.

+++ Eintritt frei für alle bis 23 Uhr

100 % Gute Laune auf allen Floors ► Main Arena: Aktuelle Charts, Party, 90er 2000er, & Black Music mit DJ Albo

► Cube : Die große Ü40 Party Party,mit 70er, 80er Party