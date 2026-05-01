BACK TO THE ROOTS

Inspiriert von der Natur entwickelt die in Plochingen lebende Bildhauerin Manuela Tirler Plastiken, Wandobjekte und dreidimensionale Raumzeichnungen aus Stahl.

Gebogene und verschweißte Betonstahl Stangen und Eisendraht dienen ihr als Ausgangsmaterial für ihre vielfältigen Kreationen linearer, vegetabiler Formen im Raum. Sie vermitteln den Eindruck überraschender Offenheit und Leichtigkeit, der im Kontrast zu den tatsächlichen Eigenschaften des Materials steht. Manuela Tirler variiert die Stärke des Stahls von wenigen Millimetern bis hin zu mehr als daumendicken Durchmessern. Seine rötlich-braune Rostfärbung bezieht sie, ebenso wie die sichtbar bleibenden Schweißstellen, in die ästhetische Gesamtwirkung mit ein. So erreicht sie eine natürliche Anmutung, die dem „Naturcharakter“ ihrer Arbeiten entgegenkommt, ohne Natur zu imitieren.