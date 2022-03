Backbeat - Die Beatles in Hambuerg

Backbeat erzählt mit einer Live-Band und frühen Lennon-McCartney-Songs und anderen großen Backbeat Rock'n'Roll-Bühnenshow von Iain Softley den turbulenten Karriereanfang der Beatles in Hamburg und die wahre wie tragische Geschichte des fünften Beatles, Stuart Sutcliffe.

Hamburg, 1960. Die Musiker John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best und Lennons bester Freund aus Kunstakademie- Tagen, Stuart Sutcliffe, treten als Band ihr Engagement im Musikclub „Kaiserkeller“ an. Die Bezahlung ist mies, die Unterkunft schäbig und die Zuhörerschaft reagiert nicht gerade mit Beifallsstürmen auf die Band aus Liverpool. Die fünf geben dennoch alles und entwickeln sich zum angesagten Geheimtipp der „Großen Freiheit“. Doch Stu erscheint immer häufi ger zu spät oder gar nicht zu Proben und Auftritten. Sein Interesse gilt mehr der Malerei und der Liebe als der Musik. Als Stu auch noch die Schallplattenaufnahmen verpasst, kommt es zu einem Streit, an dem die Band und die Freundschaft der Musiker zu zerbrechen droht.

„Backbeat“ ist eine Rock‘n‘Roll-Bühnenshow und erzählt mit einer Live-Band und frühen Lennon-McCartney-Songs wie „I Saw Her Standing There“, „Love Me Do“, „P.S. I Love You“ und anderen großen Backbeat Rock'n'Roll-Bühnenshow von Iain Softley Hits wie „Johnny B. Goode“ oder „Twist And Shout“ den turbulenten Karriereanfang der Beatles in Hamburg und die wahre wie tragische Geschichte des fünften

Beatles, Stuart Sutcliffe. Vorlage für die Bühnenfassung ist das Drehbuch des britischen Regisseurs Iain Softley aus dem Jahr 1994.

Einführung: 19:20 Uhr

