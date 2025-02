Siegrun Burkhardt zeigt uns an dem Tag alles über die Tradition des Brotbackens und das Anfeuern des Ofens. Die Vorbereitung und kneten des Sauerteiges, was bedeutet Einschießen, oder für was braucht man den Besen oder den Schieber. Am Ende gibt es ein gemütliches Beisammensein bei selbstgebackenen Köstlichkeiten von Flammkuchen, Salzkuchen, Brot und Getränke.