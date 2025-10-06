Sie lieben den Geruch von frischem Hefegebäck und essen gerne Zimtschnecken?

Backen ist easy. Hier erfahren Sie alle Basic`s vom Profi über alle Zutaten wie Hefe, Salz, Mehle und die Teigherstellung. Sie lernen in diesem Seminar die Herstellung von verschiedenen Hefegebäcken.

Was müssen Sie mitbringen: Lust aufs Backen, Schürze, Geschirrtuch, viele Fragen, gute Laune und Tüten für den Transport Ihrer gebackenen Schätze. Anmeldung erforderlich!