Backen ist easy!

vhs Außenstelle Feuchtwangen

bis

Grund- und Mittelschule Feuchtwangen-Stadt Schulstraße 8, 91555 Feuchtwangen

Sie lieben den Geruch von frischem Hefegebäck und essen gerne Zimtschnecken?

Backen ist easy. Hier erfahren Sie alle Basic`s vom Profi über alle Zutaten wie Hefe, Salz, Mehle und die Teigherstellung. Sie lernen in diesem Seminar die Herstellung von verschiedenen Hefegebäcken.  

Was müssen Sie mitbringen: Lust aufs Backen, Schürze, Geschirrtuch, viele Fragen, gute Laune und Tüten für den Transport Ihrer gebackenen Schätze. Anmeldung erforderlich!

Info

Grund- und Mittelschule Feuchtwangen-Stadt Schulstraße 8, 91555 Feuchtwangen
Freizeit & Erholung
09852-904-55
Bitte aktivieren Sie JavaScript.
bis
Google Kalender - Backen ist easy! - 2025-10-06 18:00:00 Google Yahoo Kalender - Backen ist easy! - 2025-10-06 18:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Backen ist easy! - 2025-10-06 18:00:00 Outlook iCalendar - Backen ist easy! - 2025-10-06 18:00:00 ical

Tags