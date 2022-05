Mit dem Ziel Heimat kulinarisch spürbar zu machen findet die Backhäusletour in Winnenden statt es werden Türen geöffnet um Einblick in die traditionelle Backkunst zu geben. Neben frischen Köstlichkeiten aus den Backhäusern servieren die jeweiligen Partnerweingüter fruchtige Weine und tragen so zur Vermittlung der Backkultur bei. Möglich ist auch, eine geführte Erkundung aller Backhäusern mit dem Fahrrad, um die gesamte Vielfalt der Backkultur und des Weinanbaus zu erleben.