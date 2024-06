Backhausfest Grantschen

Der TV Grantschen e.V., die Landfrauen Grantschen und die Freiwillige Feuerwehr Grantschen laden herzlich zum Backhausfest nach Grantschen ein.

Das Fest findet am 13. Juli ab 17:00 Uhr und 14. Juli ab 10:00 Uhr am Backhaus in Grantschen statt. Gäste können sich am Samstag auf frisch gebackene Flammkuchen und am Sonntag auf leckeren Zwiebelkuchen freuen. Ebenfalls wird es natürlich die Festklassiker Steak, Wurst & Co. geben. Auch für eine breite Auswahl an Getränken ist gesorgt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.