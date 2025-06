Der TV Grantschen e.V., die Landfrauen Grantschen und die Freiwillige Feuerwehr Grantschen laden herzlich zum Backhausfest nach Grantschen ein.

Das Fest findet am 12. Juli ab 17:00 Uhr und 13. Juli ab 10:00 Uhr am Backhaus in Grantschen statt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.