Der Musikverein Weiler lädt zum Backküchenfest am 12. und 13. Juli 2025 ein.

Es sind Blasmusik und kulinarische Köstlichkeiten im und um das Bürgerhaus geboten.

Ab 16 Uhr am Samstag und ab 10 Uhr am Sonntag erwarten die Gäste Leckerbissen wie Schweinebraten mit Kartoffelsalat, Bratwurst, Rote Wurst, Zwiebelkuchen, Kräuterkäsbrot und vieles mehr. Am Samstag ab 18 Uhr unterhalten "d'Schwaazwuschd-Musikanten“, gefolgt von Siggi Bepperling aus Gruol mit Live-Musik. Am Sonntag spielen verschiedene Musikvereine.