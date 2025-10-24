Backnang blüht auf

Klimaschonend gärtnern bedeutet, den Garten wieder in seiner Gesamtheit mit all seinen Lebensformen zu sehen und Trends zu widerstehen, die auf den (scheinbar) „pflegeleichten Garten“ setzen.

Alle Gärten Deutschlands sind letzten Endes ein Biotopverbund und somit sind vielfältig-bunte Gärten ein fulminanter Bestandteil nachhaltiger Klimaziele und aktiver Natur- und Umweltschutz. Denn klimaschonendes Gärtnern verbindet jahrtausendaltes Wissen mit neuen und kreativen Ansätzen zur Erhaltung der Vielfalt in unserem Lebensumfeld. So wird

Klimaschutz für jeden umsetzbar und sogar günstig.

SWR-Moderatorin und Gartenbauingenieurin Heike Boomgaarden zeigt viele Ideen für den klimafreundlichen, lebendigen Garten.