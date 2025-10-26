Der Backnanger Gänsemarkt stimmt mit vielfältigen Attraktionen für Jung und Alt den goldenen Herbst ein.

Wer an dem beliebten, verkaufsoffenen Sonntag verschiedene Angebote in der Innenstadt erleben möchte hat am Gänsemarkt die Gelegenheit dazu, schöne Stunden in Backnang zu genießen. Entspanntes Einkaufen, Anfassen, sich beraten lassen, spontan etwas schönes zum Mitnehmen finden - all das bietet der Backnanger Gänsemarkt. Die Backnanger Einzelhändlerinnen und Einzelhändler bieten vielerlei Angebote, besondere Aktionen und Dienstleistungen für die Besucherinnen und Besucher des Gänsemarktes.

Auch die Innenstadt ist geschmückt mit bunten Holzgänsen, welche mittlerweile schon als Markenzeichen des traditionellen Gänsemarktes bezeichnet werden.