Backnanger Kinderfest

Am letzten Freitag in den Sommerferien ist die Backnanger Innenstadt von 11.00 bis 17.00 Uhr wieder fest in den Händen der Kinder.

Eine bunte und interaktive Stadtrallye mit verschiedenen Aktionen und Abenteuern wird vom Stadtmarketing Backnang e. V. in Zusammenarbeit mit dem Einzelhandel und den engagierten Vereinen für die kleinen Besucher konzipiert.

Ob Kissenwerfen, Gießkannen bemalen, Eis raten oder Bewegungsparcours: An allen Stationen können die Kinder staunen, rätseln, basteln oder ihr Geschick unter Beweis stellen und zudem die Vielfalt der Stadt mit ihren unterschiedlichen Akteuren kennenlernen.