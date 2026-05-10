Backnanger Shopping-Wochen

Über 40 teilnehmende Geschäfte in der Innenstadt präsentieren sich mit besonderen Aktionen, attraktiven Angeboten und exklusiven Gutscheinen.

Viele Kundinnen und Kunden nutzen die Gelegenheit, ihre vertrauten Lieblingsläden zu besuchen und dabei auch Neues zu entdecken. Die Veranstaltung zeigt, wie lebendig und vielseitig die Backnanger Einzelhandelslandschaft ist: Zahlreiche inhabergeführte Geschäfte, persönliche Beratung und liebevoll gestaltete Sortimente machen den Einkaufsbummel zu einem besonderen Erlebnis.

Auch die Gastronomie trägt maßgeblich zur positiven Stimmung bei. Ob in gemütlichen Cafés, bei regionalen Spezialitäten oder in der feinen Küche – überall kann man die herbstliche Atmosphäre genießen und den Stadtbummel kulinarisch abrunden.

Ein besonderer Höhepunkt ist der verkaufsoffene Sonntag am 26. Oktober, der den Abschluss der Shopping-Wochen bildet.

Der Stadtmarketingverein sowie die teilnehmenden Händlerinnen und Händler freuen sich bereits auf die Shopping-Wochen 2026.