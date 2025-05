2025 findet das 43. Backofenfest am Sonntag, 23. Juni bei Bärbel Nägele in Ammertsweiler statt.

Als Besonderheit hat sich unser Backofenfest erwiesen. In unserem Gebiet hatte bis vor dem Krieg fast jeder Bauer sein eigenes Backhäuschen. Zum Teil werden sie noch heute von den Besitzern zum Brotbacken benutzt. Größtenteils verfallen sie jedoch und gehen so als Kulturgut einer bäuerlichen Landschaft verloren.

Um dieser Entwicklung entgegenzutreten und die Backhäuschen im Mainhardter Wald zu erhalten, ist in unserer Ortsgruppe die Idee entstanden, mit einem Backofenfest an einem Backhäuschen innerhalb der Gemeinde auf dieses Kulturgut aufmerksam zu machen.

Seit 1981 veranstalten wir, im Normalfall am letzten Juniwochenende unser Backofenfest. Das Besondere daran ist, dass wir nie am gleichen Backhäusle sind, sondern jedes Jahr an einem neuen Backhäusle unser Fest austragen. Mit Zwiebelkuchen, Salzkuchen und Klumpenkuchen locken wir die Besucher in Scharen zu unserem Fest.