Mittelfranken ist bekannt für sein besonders gutes Brot. Um dieses elementarste aller unserer Lebensmittel - unser „täglich Brot“ - dreht sich alles beim großen Backofenfest im Fränkischen Freilandmuseum am Sonntag, den 20. Oktober, von 10 – 17 Uhr. Rund ein Dutzend funktionstüchtige Backöfen stehen im Freilandmuseum. Diese historischen Backöfen werden zum Backofenfest befeuert und dürfen zeigen, was in ihnen steckt. Der Großteil der Öfen ist in Küchen der Bauern- und Handwerkerhäuser integriert. Zwei Backöfen stehen frei, der Backofen aus Badanhausen in der Baugruppe Altmühltal und der Backofen aus Haidling in der Baugruppe Regnitzfranken-Frankenalb. Damit diese zum Backofenfest die richtige Backtemperatur erreichen, werden sie schon in den frühen Morgenstunden angeschürt. Maximal zwei bis drei Backofenfüllungen können an einem Tag gebacken werden. Frisches Bauernbrot mit besonders knuspriger Kruste, Zwiebelkuchen und süßes Backwerk stehen zur Verköstigung und können auch mit nach Hause genommen werden – solange der Vorrat reicht.