Backpacking-Abenteuer Westafrika – Die chaotischste Reise meines Lebens!

Fabian Gebert wollte sechs Wochen nach Westafrika. Durch Corona wurden 449 Tage daraus. Er lernte Patrick kennen und die beiden kauften Fahrräder. Sie erlebten damit 5500 spannende Kilometer quer durch Senegal.

U. A. suchten sie eine Unterkunft. Ein Mann bot ihnen an, bei ihm zuhause zu übernachten und sie landeten völlig unerwartet mitten auf einer Müllhalde. Dort verbrachten die beiden jungen Männer lehrreiche Wochen. Sie lernten, warum für viele Familien Kinderarbeit so wichtig ist. Schließlich ging die Reise weiter und neue Herausforderungen mussten bewältigt werden. Als sie z. B. eines morgens an einem Fluss erwachen, liegt ein Krokodil vor ihrem Zelt. Überwältigend waren die westafrikanische Lebensfreude und die große Gastfreundschaft. Ein spannender Abend mit außergewöhnlichen Portraits.

Mit Fabian Gebert, Kulturscheune Mulfingen Mulfingen