Backstage – Essen & Trinken im Kleinen Raum

Hier saßen schon etliche Künstler von Jan Delay über Maceo Parker bis Lars Eidinger.

Geöffnet sein wird der Backstage vor Konzerten oder Partys, oder einfach mal so. Dabei erfinden wir die Gastronomie nicht neu. Vielmehr geht es hier um Einfachheit und Gemütlichkeit in einer entspannten Atmosphäre. Es gibt Fassbier und besondere offene und Flaschenweine zu fairen Preisen. Ein paar einfache Gerichte, sehr gut gekocht, ohne Überflüssiges. Das Ganze in einem besonderen Rahmen wie ihn nur der kleine Raum geben kann. Es können Plätze reserviert werden, oder man kommt einfach vorbei. Rauchen kann man gegenüber in unserem Bus. Wir freuen uns auf Euch.

Öffnungszeiten: ab 19 Uhr

Küchenzeiten: 19 Uhr – 23 Uhr

Reservierungen unter: menu@kleinerraum.de

oder telefonisch von Mo-Fr von 10-18 Uhr unter 01738661079