Backstage Club Party - Best of Indie, Punk, Alternative, HipHop und Co

DER Alternative Samstag in Stuttgart war über 13 Jahre im Club Universum am Charlottenplatz zu Hause. Nach der Schließung der Location hat die Mischung aus Alternative, Indi, Punk, Hip-Hop keine neue Heimat in Stuttgart finden können.

Deshalb gibt es im Goldmarks nebenan nun ein spektakuläres Wiedersehen und -hören mit alten Bekannten Bands, Songs und Freunden Plus unseren absoluten neuen Lieblings-Tanz-Hits.

Von Beatsteaks zu den Beastie Boys

von K.I.Z zu Kraftklub

und Von System Of a Down zu Prodigy

alles ist dabei