Backstage-Führung durch das Altes Schauspielhaus

Wer vor dem Hauptportal des 1909 - in einer schmalen Baulücke zwischen zwei Häusern - erbauten Alten Schauspielhauses steht, erahnt kaum, welche Größe sich im Inneren eröffnet. Durch den Krieg fast unversehrt geblieben, gilt das Theater noch heute als architektonische Perle des Jugendstils - nicht nur die charakteristische halbrunde Fassade, sondern auch das luftige Foyer und der Theatersaal mit seinen zwei Rängen sind prächtige Repräsentanten der Epoche.

Wir laden Sie ein, die Welt hinter der Bühne zu entdecken: Werfen Sie einen Blick in die Garderoben der Schauspieler, lassen Sie sich von den Tricks der Requisiteur*innen überraschen, schauen Sie in die Werkstätten der Maskenbildner*innen und staunen Sie vor der Höhe des Schnürbodens und der Schwindelfreiheit unserer Techniker*innen. Betreten Sie die Bühne und erleben das Theater aus der Perspektive unserer Künstler*innen. Ausklingen lassen wir diese eineinhalbstündige Führung bei einer Brezel und einem Glas Sekt in unserem Jugendstilfoyer. Genießen Sie Theateratmosphäre einmal von einer völlig neuen Seite.