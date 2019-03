100 Jahre Bauhaus ist in diesem Jahr in aller Munde. Der Künstler Willi Baumeister (1889–1955) stand dem Bauhaus nahe und war auch an der Werkbund-Ausstellung auf dem Weissenhof beteiligt.

Auch er stufte das Arbeiten in angewandten Bereichen wie Typografie und Bühnenbild als gleichbedeutend mit der freien Malerei, Zeichnung und Druckgrafik ein. In dieser Backstage-Führung betrachten wir Beispiele aus dem künstlerischen Nachlass, die diesen Bauhaus-Gedanken veranschaulichen.