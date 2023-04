Backstageführung durch das LTT

Wir öffnen die Türen, die dem Publikum sonst verschlossen bleiben. Immer an einem Samstag, immer um 17 Uhr. Für max. 14 Personen. Zusammen mit Thorsten Weckherlin schauen wir hinter die Kulissen und erfahren das LTT neu. Wozu braucht ein Theater eine Schlosserei? Was hat die Maskenabteilung mit Perücken am Hut? Wo sitzt die Inspizienz und was ist ihre Aufgabe? Die Führung voller theatraler Anekdoten und Geschichten aus dem Nähkästchen bietet Gelegenheit, diese und alle weiteren Fragen zu beantworten.