Backstageführung durch das LTT

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LTT Landestheater Tübingen Eberhardstraße 6, 72072 Tübingen

Hinter die Kulissen des Theaters mit Intendant Thorsten Weckherlin.

Wir öffnen die Türen, die dem Publikum sonst verschlossen bleiben. Zusammen mit Thorsten Weckherlin schauen wir hinter die Kulissen und erfahren das LTT neu. Wozu braucht ein Theater eine Schlosserei? Was hat die Maskenabteilung mit Perücken am Hut? Wo sitzt die Inspizienz und was ist ihre Aufgabe? Die Führung voller theatraler Anekdoten und Geschichten aus dem Nähkästchen bietet Gelegenheit, diese und alle weiteren Fragen zu beantworten.

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LTT Landestheater Tübingen Eberhardstraße 6, 72072 Tübingen
Theater & Bühne
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