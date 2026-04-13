Backtag der Scheppacher LandFrauen

Am 16. Mai 26 ist wieder Backtag bei den Scheppacher LandFrauen.

Schon am Freitag werden wir einbrennen um unseren Ofen aufzuheizen. Am Samstagmorgen- nach erneutem Einbrennen - schießen wir unsere LandFrauenbrote ein.

Willst du dabei sein und dir anschauen, wie das alles geht? Dann melde dich und komm vorbei.

Wir freuen uns über Interessierte. Yvonne: Mobiltelefon: 015122976801 oder Heike Telefonnummer: 015208825052.

Wie an jedem Backtag kann man die LandFrauenbrote ab 15 Uhr gegen eine Spende erwerben. Es gibt wieder Leckeres zum Genießen und für Getränke ist ebenfalls gesorgt.

Wir freuen uns auf ein gemütliches Beisammensein.

Gäste sind herzlich willkommen!