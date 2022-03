Backtag mit Cider&Mouschd-Verkostung

Mit der Anschaffung einer Obstpresse und dem ersten Mosttag hat der Heimatverein bereits im letzten Jahr auf die Igersheimer Streuobstwiesenn aufmerksam gemacht. Beim Backtag am 2.April möchten wir von 12:30-15:00 Uhr allen Besuchern aufzeigen, welch leckere Produkte aus wenigen guten Rohstoffen und mit Begeisterung für das Handwerk hergestellt werden können.

Die Ciderwerkstatt Böhm aus Hollenbach bietet eine Cider & Most-Verkostung an, vom Heimatverein gibt es dabei kleine Versucherle aus dem Holzbackofen.

Um 12:30 Uhr kommen die mitgebrachten Pizzen und Flammkuchen in den Ofen, anschließend kommen die Brot-Rohlinge dran. Zum Abschluss des Tages werden mitgebrachte Kuchen, Hefezöpfe und Blooz gebacken. Dazwischen bleibt natürlich jede Menge Zeit, sich über Rezepte auszutauschen, Most & Cider zu testen oder einfach so ein bisschen zu plauschen.