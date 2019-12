Backyard Babies & The Bones

“Nach unserer erfolgreichen Tour mit THE BONES im März 2019, sind wir sehr happy euch weitere Termine für 2020 gemeinsam mit unseren liebsten schwedischen Punks präsentieren zu dürfen. Aber nicht nur das… Wir bringen auch unsere Langzeitfreunde aus Großbritannien mit, The Wildhearts. Diese Band hatte nicht nur in unseren Anfängen großen Einfluss auf die BACKYARD BABIES, wir haben auch mit Ginger gemeinsam an einigen Projekten gearbeitet. Also wer weiß was auf dieser Tour passieren wird. Fans nennen es jetzt schon ein TraumLine-Up!“ – Nicke Borg

THE BONES fügen hinzu: „Seid ihr bereit?! Wir sind es definitiv!!! Wir sind begeistert Teil dieses Rock’n’Roll Wahnsinns zu sein und euch alle wieder bei den Shows zu sehen. Also hört auf zu kuscheln, zieht eure Tanzschuhe an, und seid Teil dieser teuflisch guten Rock’n’Roll Party…“ – Beef The Wildhearts: „Ich frage mich warum wir das bis jetzt noch nicht gemacht haben, aber nun passiert es ja endlich. Eine gemeinsame Tour mit BACKYARD BABIES! Das wird eine große Party, und wir teilen uns einen Bus, also was kann da schon schief gehen? Kommt zur Show, tanzt, trinkt, singt und lässt euch von den Bands wegblasen… ROCK!“ – CJ Wildheart Diese vier Termine sind die Fortsetzung der erfolg