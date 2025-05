Echoes of the Ocean.

3 Stages | 30+ Acts | EDM, Techno, DnB & more.

Camping | Shot Bar | Local Food.

Das Warten hat ein Ende – das Backyard Festival 2025 steht in den Startlöchern! Am 6. und 7. Juni 2025 laden wir euch herzlich nach Crailsheim ein, um gemeinsam mit euch in eine neue, unvergessliche Festivalwelt einzutauchen. Unter dem diesjährigen Motto „Echoes of the Ocean“ erwarten euch zwei Tage voller Bass, Emotionen und purer Festivalmagie – inspiriert von der geheimnisvollen Klangwelt der Tiefsee.

Was euch erwartet:

NEU 2025: Ein exklusiver Campingplatz direkt am Festivalgelände – für das volle Backyard-Feeling!

3 Stages mit einem breiten Musikangebot: von Electronic Music, Techno, Hardstyle, Drum & Bass, EDM, Goa bis hin zu Dubstep und vielem mehr.

Über 30 DJs und Live-Acts, die euch mit ihren Sounds in andere Sphären katapultieren.

Eine Shot Bar für euren Festival-Genuss.

Eine entspannte Chill-Out-Area, perfekt zum Durchatmen und Abtauchen.

Frische, hausgemachte Spezialitäten von lokalen Crailsheimer Caterern.

Und viele weitere Überraschungen, die wir euch bald verraten!